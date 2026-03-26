Syrco BASÈ в Bali
О месте
Ресторан высокой кухни в Убуде на Бали, созданный шеф-поваром Сирко Баккером, обладателем двух звезд Michelin. Здесь сочетаются европейские техники с индонезийскими традициями и локальными продуктами из собственного сада.
Особенности
Терраса
Посадочные места
Полный бар
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Принимают карты
Контакты
Jl. Sri Wedari No.72, Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali 80571
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 00:00
Среда18:00 - 00:00
Четверг18:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00