Профиль
EN

Syrco BASÈ в Bali

Syrco BASÈ

О месте

Ресторан высокой кухни в Убуде на Бали, созданный шеф-поваром Сирко Баккером, обладателем двух звезд Michelin. Здесь сочетаются европейские техники с индонезийскими традициями и локальными продуктами из собственного сада.

Особенности

Терраса
Посадочные места
Полный бар
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Принимают карты

Контакты

Jl. Sri Wedari No.72, Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali 80571
+6282227122250
www.syrcobase.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 00:00
Среда18:00 - 00:00
Четверг18:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM