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Sekumpul Waterfall в Бали

Sekumpul Waterfall

О месте

Один из самых живописных природных объектов Бали, представляющий собой группу каскадных водопадов в северной джунглевой долине. Его часто называют самым красивым водопадом острова, он расположен недалеко от деревни Лемуких.

Особенности

Парковка
Принимают карты

Контакты

Jalan Air Terjun Desa Sekumpul Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, Kota Singaraja, Bali 81171
+6281237570524

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 17:00
Вторник08:00 - 17:00
Среда08:00 - 17:00
Четверг08:00 - 17:00
Пятница08:00 - 17:00
Суббота08:00 - 18:00
Воскресенье08:00 - 18:00
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