The Erawan Museum в Бангкоке
О месте
Грандиозный архитектурный символ в пригороде Бангкока (Самутпракан), увенчанный 32-метровой бронзовой статуей трехглавого мифического слона Эравана, несущего бога Индру.
Особенности
Парковка
Контакты
หมู่ที่1, 99 Kanchanaphisek Rd, Bang Mueang Mai, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan 10270
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 17:00
Вторник09:00 - 17:00
Среда09:00 - 17:00
Четверг09:00 - 17:00
Пятница09:00 - 17:00
Суббота09:00 - 17:00
Воскресенье09:00 - 17:00