Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

The Erawan Museum в Бангкоке

The Erawan Museum

О месте

Грандиозный архитектурный символ в пригороде Бангкока (Самутпракан), увенчанный 32-метровой бронзовой статуей трехглавого мифического слона Эравана, несущего бога Индру.

Особенности

Парковка

Контакты

หมู่ที่1, 99 Kanchanaphisek Rd, Bang Mueang Mai, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan 10270
+66886959307

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 17:00
Вторник09:00 - 17:00
Среда09:00 - 17:00
Четверг09:00 - 17:00
Пятница09:00 - 17:00
Суббота09:00 - 17:00
Воскресенье09:00 - 17:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM