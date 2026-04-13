Досуг и развлечения в Бангкоке
Один из самых популярных люксовых ночных клубов в Бангкоке, известный масштабными EDM-вечеринками и фестивальной атмосферой. Он расположен в центре ночной жизни RCA и предлагает VIP-зоны с премиум-сервисом.
Стильный ресторан в Бангкоке, специализирующийся на аутентичной южно-тайской кухне с современным подходом. Он идеально подходит для ценителей морепродуктов и традиционных вкусов Таиланда.
Старейший и крупнейший музей Таиланда, хранящий богатейшую коллекцию тайского искусства и артефактов от неолита до современности. Расположен в историческом центре, в бывшем Переднем дворце (Wang Na) XVIII века, он идеально дополняет визит к Большому дворцу.
Утончённый тайский ресторан в центре Бангкока, отмеченный звездой Мишлен, с современной интерпретацией королевской кухни.
Камерный ресторан современной тайской кухни в Сатхорне с дегустационным сетом, превращающим ужин в путешествие по Таиланду.
Стильный ночной клуб, сочетающий бар, сцену и танцпол в восточном стиле Шанхая 1930-х.
Величественный королевский комплекс в сердце Бангкока, официальная резиденция королей династии Чакри с 1782 года, когда король Рама I основал столицу на восточном берегу реки Чао Прайя.
Стильный ресторан высокой кухни в отеле Capella Bangkok с видом на реку Чао Прайя. Здесь подают современную средиземноморскую кухню с акцентом на рыбу, морепродукты и сезонные продукты, в формате дегустационных сетов.
Легендарный зелёный оазис в центре Бангкока, первый публичный парк Таиланда, основанный в 1920-х годах королём Рамой VI и названный в честь места рождения Будды в Непале. Это идеальное место для релакса среди небоскрёбов с озёрами, тропинками и варанами.
Элитный омакасе-ресторан в Бангкоке, где шеф Масато создает незабываемый спектакль из 20 видов суши из свежайших сезонных морепродуктов. Скрытый в тихом переулке Сукхумвита, он переносит вас в аутентичную японскую суши-бар с теплой атмосферой и харизмой хозяина. Идеально для ценителей, кто ценит качество и личный контакт с шефом.
Ведущий частный музей современного тайского искусства в Бангкоке. Это просторное пятиэтажное пространство с коллекцией из 800+ работ 200 художников, отражающих эволюцию тайской культуры от модернизма до сегодняшних дней.
Популярный бар в Бангкоке с тропической атмосферой "urban jungle", панорамными видами на город и качественными коктейлями. Он сочетает релакс на закате с вечеринками под хаус и афро-биты.