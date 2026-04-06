Sushi Masato в Bangkok
О месте
Элитный омакасе-ресторан в Бангкоке, где шеф Масато создает незабываемый спектакль из 20 видов суши из свежайших сезонных морепродуктов. Скрытый в тихом переулке Сукхумвита, он переносит вас в аутентичную японскую суши-бар с теплой атмосферой и харизмой хозяина. Идеально для ценителей, кто ценит качество и личный контакт с шефом.
Особенности
Полный бар
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Бронирование столов
Тихая обстановка
Парковка
Контакты
3 22 Soi Sawatdi, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10110
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 12:00 - 22:00
Среда 12:00 - 22:00
Четверг 12:00 - 22:00
Пятница 12:00 - 22:00
Суббота 12:00 - 22:00
Воскресенье 12:00 - 22:00