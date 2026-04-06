Tichuca в Bangkok
Популярный бар в Бангкоке с тропической атмосферой "urban jungle", панорамными видами на город и качественными коктейлями. Он сочетает релакс на закате с вечеринками под хаус и афро-биты.
Терраса
Полный бар
Тихая обстановка
Wi-Fi
Парковка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
ตึก ที วัน ชั้น 46, Soi Sukhumvit 40, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok 10110
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 00:00
Вторник17:00 - 00:00
Среда17:00 - 00:00
Четверг17:00 - 00:00
Пятница17:00 - 00:00
Суббота17:00 - 00:00
Воскресенье17:00 - 00:00