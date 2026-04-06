Museum of Contemporary Art в Bangkok
Ведущий частный музей современного тайского искусства в Бангкоке. Это просторное пятиэтажное пространство с коллекцией из 800+ работ 200 художников, отражающих эволюцию тайской культуры от модернизма до сегодняшних дней.
499 Kamphaeng Phet 6 Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 18:00