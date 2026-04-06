Lumphini Park в Bangkok

О месте

Легендарный зелёный оазис в центре Бангкока, первый публичный парк Таиланда, основанный в 1920-х годах королём Рамой VI и названный в честь места рождения Будды в Непале. Это идеальное место для релакса среди небоскрёбов с озёрами, тропинками и варанами.