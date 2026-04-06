Lumphini Park в Bangkok
Легендарный зелёный оазис в центре Бангкока, первый публичный парк Таиланда, основанный в 1920-х годах королём Рамой VI и названный в честь места рождения Будды в Непале. Это идеальное место для релакса среди небоскрёбов с озёрами, тропинками и варанами.
Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник04:30 - 21:00
Вторник04:30 - 21:00
Среда04:30 - 21:00
Четверг04:30 - 21:00
Пятница04:30 - 21:00
Суббота04:30 - 21:00
Воскресенье04:30 - 21:00