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Lumphini Park в Бангкоке

Lumphini Park

О месте

Легендарный зелёный оазис в центре Бангкока, первый публичный парк Таиланда, основанный в 1920-х годах королём Рамой VI и названный в честь места рождения Будды в Непале. Это идеальное место для релакса среди небоскрёбов с озёрами, тропинками и варанами.

Контакты

Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
+6622527006

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник04:30 - 21:00
Вторник04:30 - 21:00
Среда04:30 - 21:00
Четверг04:30 - 21:00
Пятница04:30 - 21:00
Суббота04:30 - 21:00
Воскресенье04:30 - 21:00
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