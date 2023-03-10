Аренда бизнес джета в Бангкоке
Частная авиация особенно удобна для тех, кто ценит возможность менять планы без лишних ограничений. Персональный подход к маршруту, спокойная обстановка и высокий уровень сервиса делают перелёт значительно более гибким.
Что мы предлагаем
Бангкок можно рассматривать как удобную отправную точку для поездок по Азии и за её пределы. В распоряжении клиентов — индивидуальные чартеры, рассчитанные как на один перелёт, так и на насыщенные маршруты с несколькими направлениями.
- Деловые рейсы в Сингапур, Гонконг, Токио и другие финансовые центры региона.
- Частные перелёты к островным и курортным направлениям Таиланда и соседних стран.
- Организация чартеров для корпоративных групп и международных делегаций.
- Сложные маршруты с несколькими городами без необходимости перестраивать поездку под коммерческое расписание.
Запрос
Свяжитесь с нами через сайт, мессенджер или через личного помощника в мобильном приложении.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер уточнит все детали вашего рейса: маршрут, дату, количество пассажиров и особые запросы.
Подбор
Мы подберем оптимальный воздушный транспорт, подготовим маршрут и согласуем все детали.
Оплата
Оплата производится безопасным способом, удобным для вас.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
Дальний перелёт становится значительно приятнее, когда привычный ритм можно сохранить прямо в воздухе. Продуманное обслуживание позволяет сочетать отдых, работу и полноценное питание без компромиссов в вопросах приватности.
- Пилоты с необходимой квалификацией и профессиональный бортовой персонал.
- Возможность включить в меню блюда тайской, азиатской или европейской кухни.
- Отдельное пространство для работы, отдыха и личного общения.
Дополнительные услуги
Помимо перелёта, доступны решения для тех, кто хочет заранее организовать деловую программу, проживание и свободное время.
- Бронирование представительских апартаментов в центральных районах города.
- Организация доступа к частным мероприятиям, ресторанам и закрытым клубам.
- Автомобиль с водителем для деловых встреч, шопинга и вечерней программы.
- Консьерж-сервис для нестандартных запросов и срочной организации услуг на месте.
Такой формат особенно удобен, когда несколько задач необходимо решить ещё до прибытия.
Направления и маршруты
Центральное положение в Юго-Восточной Азии позволяет использовать Bangkok как отправную точку для деловых поездок, островного отдыха и дальних путешествий.
- Перелёты в Сингапур, Гонконг, Токио и Сеул.
- Частные рейсы на Пхукет, Самуи и другие курортные острова Таиланда.
- Маршруты в Мальдивы и другие направления Индийского океана.
- Дальние перелёты в Европу и на Ближний Восток.
Почему выбирают нас
В городе с интенсивным ритмом особенно заметна ценность сервиса, который экономит время и берёт организацию поездки на себя.
- График перелёта можно синхронизировать с деловыми встречами, мероприятиями и последующими перемещениями по региону.
- При изменении планов не требуется перестраивать всю поездку самостоятельно: отдельные элементы маршрута можно оперативно скорректировать.
- Versently помогает объединить частную авиацию с арендой автомобиля с водителем, ресторанами, размещением и другими персональными запросами.
- Конфиденциальность и аккуратная коммуникация особенно важны для клиентов, которым необходимо сохранять контроль над личной и деловой программой.
Безопасность и стандарты
Надёжность перелёта особенно важна при интенсивном международном трафике и плотной деловой загрузке маршрутов.
- При подготовке учитываются воздушная обстановка, погодные условия и операционные ограничения.
- Операторы выбираются с учетом международных требований к безопасности полётов.
- Квалификация экипажа и техническая готовность борта входят в оценку каждого предложения.
В результате насыщенная поездка в одном из самых динамичных городов Азии сохраняет главное преимущество частной авиации: спокойствие и контроль времени.