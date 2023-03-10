Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Аренда бизнес джета в Бангкоке

Частная авиация особенно удобна для тех, кто ценит возможность менять планы без лишних ограничений. Персональный подход к маршруту, спокойная обстановка и высокий уровень сервиса делают перелёт значительно более гибким.

Что мы предлагаем

Бангкок можно рассматривать как удобную отправную точку для поездок по Азии и за её пределы. В распоряжении клиентов — индивидуальные чартеры, рассчитанные как на один перелёт, так и на насыщенные маршруты с несколькими направлениями.

  • Деловые рейсы в Сингапур, Гонконг, Токио и другие финансовые центры региона.
  • Частные перелёты к островным и курортным направлениям Таиланда и соседних стран.
  • Организация чартеров для корпоративных групп и международных делегаций.
  • Сложные маршруты с несколькими городами без необходимости перестраивать поездку под коммерческое расписание.

Легкие самолеты
Легкие самолеты
Средние реактивные самолеты
Средние реактивные самолеты
Тяжелые реактивные самолеты и авиалайнеры
Тяжелые реактивные самолеты и авиалайнеры
Турбовинтовые самолеты
Турбовинтовые самолеты

Запрос

Свяжитесь с нами через сайт, мессенджер или через личного помощника в мобильном приложении.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит все детали вашего рейса: маршрут, дату, количество пассажиров и особые запросы.

Подбор

Мы подберем оптимальный воздушный транспорт, подготовим маршрут и согласуем все детали.

Оплата

Оплата производится безопасным способом, удобным для вас.

Преимущества работы с нами

Мгновенная доступность
Мы организуем ваш рейс в течение нескольких часов.
Роскошь и комфорт
Каждое воздушное судно оснащено в соответствии с премиум стандартами.
Конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность и безопасность ваших мероприятий.
Персональный сервис
Личный менеджер будет сопровождать вас на каждом этапе организации полета.

Экипаж и обслуживание на борту

Дальний перелёт становится значительно приятнее, когда привычный ритм можно сохранить прямо в воздухе. Продуманное обслуживание позволяет сочетать отдых, работу и полноценное питание без компромиссов в вопросах приватности.

  • Пилоты с необходимой квалификацией и профессиональный бортовой персонал.
  • Возможность включить в меню блюда тайской, азиатской или европейской кухни.
  • Отдельное пространство для работы, отдыха и личного общения.

Дополнительные услуги

Помимо перелёта, доступны решения для тех, кто хочет заранее организовать деловую программу, проживание и свободное время.

  • Бронирование представительских апартаментов в центральных районах города.
  • Организация доступа к частным мероприятиям, ресторанам и закрытым клубам.
  • Автомобиль с водителем для деловых встреч, шопинга и вечерней программы.
  • Консьерж-сервис для нестандартных запросов и срочной организации услуг на месте.

Такой формат особенно удобен, когда несколько задач необходимо решить ещё до прибытия.

Направления и маршруты

Центральное положение в Юго-Восточной Азии позволяет использовать Bangkok как отправную точку для деловых поездок, островного отдыха и дальних путешествий.

  • Перелёты в Сингапур, Гонконг, Токио и Сеул.
  • Частные рейсы на Пхукет, Самуи и другие курортные острова Таиланда.
  • Маршруты в Мальдивы и другие направления Индийского океана.
  • Дальние перелёты в Европу и на Ближний Восток.

Почему выбирают нас

В городе с интенсивным ритмом особенно заметна ценность сервиса, который экономит время и берёт организацию поездки на себя.

  • График перелёта можно синхронизировать с деловыми встречами, мероприятиями и последующими перемещениями по региону.
  • При изменении планов не требуется перестраивать всю поездку самостоятельно: отдельные элементы маршрута можно оперативно скорректировать.
  • Versently помогает объединить частную авиацию с арендой автомобиля с водителем, ресторанами, размещением и другими персональными запросами.
  • Конфиденциальность и аккуратная коммуникация особенно важны для клиентов, которым необходимо сохранять контроль над личной и деловой программой.

Безопасность и стандарты

Надёжность перелёта особенно важна при интенсивном международном трафике и плотной деловой загрузке маршрутов.

  • При подготовке учитываются воздушная обстановка, погодные условия и операционные ограничения.
  • Операторы выбираются с учетом международных требований к безопасности полётов.
  • Квалификация экипажа и техническая готовность борта входят в оценку каждого предложения.

В результате насыщенная поездка в одном из самых динамичных городов Азии сохраняет главное преимущество частной авиации: спокойствие и контроль времени.

Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM