Mix Club в Пекине
О месте
Один из самых известных ночных клубов Пекина с международными диджеями, световыми шоу и разнообразной музыкой, от электро до хип-хопа.
Особенности
DJ сеты
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Полный бар
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Бронирование столов
Контакты
Beijing, Chaoyang, Gongrentiyuchang N Rd, 工人体育场北门内
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник20:30 - 05:00
Вторник20:30 - 05:00
Среда20:30 - 05:00
Четверг20:30 - 05:00
Пятница20:30 - 05:00
Суббота20:30 - 05:00
Воскресенье20:30 - 05:00