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Mix Club в Пекине

Mix Club

О месте

Один из самых известных ночных клубов Пекина с международными диджеями, световыми шоу и разнообразной музыкой, от электро до хип-хопа.

Особенности

DJ сеты
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Полный бар
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Бронирование столов

Контакты

Beijing, Chaoyang, Gongrentiyuchang N Rd, 工人体育场北门内
+861065302889

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник20:30 - 05:00
Вторник20:30 - 05:00
Среда20:30 - 05:00
Четверг20:30 - 05:00
Пятница20:30 - 05:00
Суббота20:30 - 05:00
Воскресенье20:30 - 05:00
Контакты
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