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The View 3912 в Пекине

The View 3912

О месте

Французская кухня с элементами азиатского фьюжн в ресторане с панорамным видом на Пекин. Меню обновляется по сезонам, вино 1855 Grand Crus, два ресторана на 39 и 41 этажах.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Панорамный вид

Контакты

88 Jianguo Rd, Dawang Road, Chaoyang, Beijing

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 01:00
Вторник10:00 - 01:00
Среда10:00 - 01:00
Четверг10:00 - 01:00
Пятница10:00 - 01:00
Суббота10:00 - 01:00
Воскресенье10:00 - 01:00
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