Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

King's Joy в Пекине

King's Joy

О месте

Вегетарианская кухня с китайским акцентом, расположенная напротив храма Ламы. Ресторан поддерживает корпоративную социальную ответственность и жертвует часть прибыли на благотворительность.

Особенности

Терраса
Посадочные места
Живая музыка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

2 Wudaoying Hu Tong, 国子监 Dongcheng, Beijing
+861084049191

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 22:00
Вторник11:00 - 22:00
Среда11:00 - 22:00
Четверг11:00 - 22:00
Пятница11:00 - 22:00
Суббота11:00 - 22:00
Воскресенье11:00 - 22:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM