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TRB Hutong в Пекине

TRB Hutong

О месте

Французская кухня в ресторане с мишленовской звездой, расположенном в старинном 600-летнем храме. Изысканный гастрономический опыт с сочетанием истории Пекина и мировых традиций.

Особенности

Вино и пиво
Тихая обстановка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Бронирование столов

Контакты

Beijing# 23 Shatan North Street 邮政编码: 100009
+861084002232

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 22:00
Вторник11:00 - 22:00
Среда11:00 - 22:00
Четверг11:00 - 22:00
Пятница11:00 - 22:00
Суббота11:00 - 22:00
Воскресенье11:00 - 22:00
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