Частный джет — это ваш персональный способ перемещения в мире без границ.
Что мы предлагаем
Мы организуем частные рейсы в Пекине для тех, кто привык к комфорту, оперативности и вниманию к деталям. Наши клиенты ценят индивидуальный подход и первоклассное качество сервиса. С нами вы можете:
Свяжитесь с нами через сайт, мессенджер или через личного помощника в мобильном приложении.
Ваш персональный менеджер уточнит все детали вашего рейса: маршрут, дату, количество пассажиров и особые запросы.
Мы подберем оптимальный воздушный транспорт, подготовим маршрут и согласуем все детали.
Оплата производится безопасным способом, удобным для вас.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
От изысканных блюд до индивидуальных пожеланий — ваш персональный экипаж обеспечит первоклассный сервис на протяжении всего полета.
Дополнительные услуги
Мы обеспечиваем эксклюзивное обслуживание на высшем уровне.
Так же мы предлагаем аренду элитных автомобилей в Пекине, чтобы обеспечить комфорт и удобство.
Направления и маршруты
С нами вы можете летать куда угодно:
Почему выбирают нас
Уровень вашего комфорта в полёте — наш приоритет. Именно поэтому мы уделяем внимание каждой мелочи.
Безопасность и стандарты
Ваше спокойствие — наш приоритет
Каждая деталь будет продумана. Свяжитесь с нами — и ваш полёт пройдёт в атмосфере роскоши и уединения.