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Maxxim в Берлине

Maxxim

О месте

Стильный берлинский клуб в историческом здании бывшего полицейского участка в Шарлоттенбурге. Здесь царит энергичный хаус, просторные зоны для танцев и лаунж.

Особенности

Полный бар
Живая музыка
Бронирование столов
Wi-Fi
Посадочные места
Принимают карты
Валет-паркинг

Контакты

Joachimsthaler Str. 15, 10719 Berlin
+493041766240

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник00:00 - 05:00
Вторник00:00 - 05:00
Среда00:00 - 02:00
Четверг00:00 - 06:00
Пятница00:00 - 05:00
Суббота00:00 - 06:00
Воскресенье00:00 - 06:00
Контакты
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