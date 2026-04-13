Досуг и развлечения в Берлине
Трехэтажный техно-клуб в старой котельной с хаусом и электроникой.
Археологический и египетский музей мирового уровня с коллекциями доисторических артефактов, античности и Древнего Египта.
Спикизи-бар в Берлине, где подают эксклюзивные коктейли в роскошной обстановке с самой большой барной стойкой в городе. Это идеальное место для ценителей крафтовых напитков вроде Sazerac, Chocolate Negroni, Sesame Street и Purple Cloud.
Один из крупнейших в Германии, с коллекцией более 30 миллионов экспонатов по зоологии, палеонтологии и минералогии.
Элитный бар и ресторан в Берлине, сочетающий изысканную кухню, креативные коктейли и живую музыку в футуристическом интерьере. Это культовое место для ценителей ночной жизни: длинный туннельный зал с зеркалами и круглым освещением, а за барной стойкой прячется секретный ресторан Tausend Cantina с азиатско-европейскими блюдами.
Яркий представитель берлинской высокой кухни с двумя звездами Michelin, расположенный в модном районе Кройцберг. Это место, где шеф Тим Рау, коренной берлинец, создаёт смелые фьюжн-блюда: европейская база с мощными азиатскими акцентами — от острого васаби до тайских ароматов и китайской философии.
Современный гастрономический ресторан с тремя звёздами Michelin в центре Берлина, рядом с главными достопримечательностями города. Это спокойное, стильное место для долгого ужина и аккуратного «тонкого» сервиса.
Уникальный ресторан с двумя звёздами Michelin в колоритном Нойкёльне Берлина, где за скромным фасадом скрывается гастрономическое чудо от шефа Рене Франка, лучшего кондитера мира 2022 года.
Крупнейший центральный парк Берлина площадью около 210 гектаров, идеальное место для прогулок и отдыха. В центре находится Колонна Победы на площади Большая Звезда с позолоченной статуей Виктории и смотровой площадкой. Рядом Мемориал павшим советским воинам с танками и артиллерией, дворец Бельвю (резиденция президента) и церковь Святого Матфея.
Крупнейший в Европе музей еврейской истории в Германии.
Камерный ресторан с двумя звёздами Michelin в живописном Кройцберге Берлина, где простота встречается с гениальностью. Здесь нет лишнего декора: уютная деревянная стойка у открытой кухни позволяет наблюдать, как повара творят магию.
Модный коктейльный бар в самом сердце Берлина. Он сочетает уютную атмосферу с престижным вайбом, идеально подходит для вечерних посиделок с друзьями или романтических встреч.