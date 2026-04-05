Tausend в Berlin
О месте
Элитный бар и ресторан в Берлине, сочетающий изысканную кухню, креативные коктейли и живую музыку в футуристическом интерьере. Это культовое место для ценителей ночной жизни: длинный туннельный зал с зеркалами и круглым освещением, а за барной стойкой прячется секретный ресторан Tausend Cantina с азиатско-европейскими блюдами.
Особенности
Живая музыка
Тихая обстановка
Полный бар
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Контакты
Schiffbauerdamm 11, 10117 Berlin
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда 20:00 - 02:00
Четверг 21:00 - 03:00
Пятница 21:00 - 04:00
Суббота 21:00 - 04:00
Воскресенье 20:00 - 03:00