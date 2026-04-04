Nobelhart & Schmutzig в Berlin
О месте
Камерный ресторан с двумя звёздами Michelin в живописном Кройцберге Берлина, где простота встречается с гениальностью. Здесь нет лишнего декора: уютная деревянная стойка у открытой кухни позволяет наблюдать, как повара творят магию.
Особенности
Винная карта
Вегетарианские блюда
Полный бар
Тихая обстановка
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Friedrichstraße 218, 10969 Berlin
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 18:00 - 00:00
Среда 18:00 - 00:00
Четверг 18:00 - 00:00
Пятница 18:00 - 00:00
Суббота 18:00 - 00:00