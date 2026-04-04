Nobelhart & Schmutzig in Berlin
An intimate two-Michelin-star restaurant in the picturesque Kreuzberg district of Berlin, where simplicity meets brilliance. There’s no unnecessary décor: a cozy wooden counter by the open kitchen lets you watch the chefs work their magic.
Винная карта
Вегетарианские блюда
Полный бар
Тихая обстановка
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Бронирование столов
Парковка
Friedrichstraße 218, 10969 Berlin
Tuesday 18:00 - 00:00
Wednesday 18:00 - 00:00
Thursday 18:00 - 00:00
Friday 18:00 - 00:00
Saturday 18:00 - 00:00