Vault Bar в Berlin
Спикизи-бар в Берлине, где подают эксклюзивные коктейли в роскошной обстановке с самой большой барной стойкой в городе. Это идеальное место для ценителей крафтовых напитков вроде Sazerac, Chocolate Negroni, Sesame Street и Purple Cloud.
Полный бар
Живая музыка
Посадочные места
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Oranienburger Str. 4, 10178 Berlin
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 20:00 - 01:00
Вторник 20:00 - 01:00
Среда 20:00 - 01:00
Четверг 20:00 - 01:00
Пятница 20:00 - 02:00
Суббота 20:00 - 02:00
Воскресенье 20:00 - 01:00