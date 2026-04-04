Restaurant Tim Raue в Berlin

О месте

Яркий представитель берлинской высокой кухни с двумя звездами Michelin, расположенный в модном районе Кройцберг. Это место, где шеф Тим Рау, коренной берлинец, создаёт смелые фьюжн-блюда: европейская база с мощными азиатскими акцентами — от острого васаби до тайских ароматов и китайской философии.

Особенности

Посадочные места
Винная карта
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Бронирование столов
Wi-Fi
Тихая обстановка
Можно с животными
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay

Контакты

Rudi-Dutschke-Straße 26, 10969 Berlin
+493025937930
tim-raue.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 18:00 - 00:00
Среда 18:00 - 00:00
Четверг 18:00 - 00:00
Пятница 18:00 - 00:00
Суббота 18:00 - 00:00
