Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

DDR-Museum в Берлине

DDR-Museum

О месте

Популярный и интерактивный музей Берлина, посвящённый повседневной жизни в Германской Демократической Республике (1949–1990). Можно трогать экспонаты — примерять одежду, слушать музыку, смотреть ТВ той эпохи.

Особенности

Wi-Fi
Парковка

Контакты

Vera Britain Ufer, Karl-Liebknecht-Str. 1, 10178 Berlin

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 21:00
Вторник09:00 - 21:00
Среда09:00 - 21:00
Четверг09:00 - 21:00
Пятница09:00 - 21:00
Суббота09:00 - 21:00
Воскресенье09:00 - 21:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM