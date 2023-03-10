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Аренда элитных авто в Берлине

Берлин сочетает деловую динамику, культурную жизнь и просторные маршруты за пределами центра. Автомобиль премиум-класса дает возможность легко переключаться между встречами, ресторанами, мероприятиями и поездками по окрестностям города.

Что мы предлагаем

Берлин позволяет по-разному использовать премиальный автомобиль в зависимости от характера поездки.

  • Porsche Panamera и другие спортивные модели подойдут тем, кто ценит динамику и хочет получать удовольствие непосредственно от вождения.
  • Для деловых встреч и официальных мероприятий доступны представительские седаны с повышенным уровнем комфорта.
  • Премиальные SUV удобны для поездок по Бранденбургу и путешествий с несколькими пассажирами.
  • Для мероприятий, вечерних программ и деловых дней с плотным расписанием можно заказать автомобиль с профессиональным водителем.

Суперкары
Суперкары
Бизнес-класс
Бизнес-класс
Премиум внедорожники
Премиум внедорожники
Личный водитель
Личный водитель

Свяжитесь с нами любым удобным способом

Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.

Доставка

Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.

Оплата

Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный выбор автомобилей
Только лучшие модели роскошных и спортивных автомобилей, доступных на рынке.
Опыт
Наша команда успешно работает с клиентами премиум-сегмента более 5 лет.
Надежность
Все автомобили проходят регулярное техническое обслуживание и находятся в идеальном состоянии.
Конфиденциальность
Ваши данные и запросы обрабатываются с максимальной конфиденциальностью.

Услуги с водителем

Персональный водитель помогает сохранить рабочий ритм и не тратить время на парковку, навигацию и организацию перемещений. Услуга легко адаптируется под деловую программу, мероприятия или насыщенный день.

  • Автомобиль может оставаться в распоряжении клиента между несколькими встречами и мероприятиями.
  • Для официальных выходов доступна подача автомобиля непосредственно к месту проведения события.
  • Возможна организация индивидуальных маршрутов с учётом времени ожидания и изменений в расписании.

Дополнительные услуги

Для особых проектов автомобиль иногда должен соответствовать не только требованиям к вождению, но и визуальной концепции. Дополнительные услуги помогают подготовить машину под конкретную задачу.

  • Детейлинг и подготовка кузова и салона перед рекламной или fashion-съёмкой.
  • Специальное оформление автомобиля для частных мероприятий и творческих проектов.
  • Организация дополнительного страхового покрытия для отдельных сценариев использования.

Гарантия вашего комфорта и безопасности

Автомобиль премиум-класса должен соответствовать высоким стандартам не только внешне, но и технически. Поэтому состояние машин контролируется на регулярной основе, а перед подачей проводится дополнительная проверка. Все организационные детали аренды заранее согласовываются с клиентом.

Аренда для особых случаев

Берлин не требует показной роскоши, поэтому для особых событий особенно уместен автомобиль, который сочетает характер, комфорт и сдержанный стиль.

  • Премьеры, художественные открытия и культурные мероприятия.
  • Вечерние выходы в концертные залы и на частные события.
  • Деловые мероприятия, где важен продуманный представительский образ.
  • Автомобиль для особого дня без излишней демонстративности.
Контакты
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