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Belgian Brasserie Henri в Будапеште

Belgian Brasserie Henri

О месте

Уютный бельгийский паб-ресторан в Будапеште с акцентом на аутентичное пиво и французскую кухню.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Коктейльная карта
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Budapest, Bem rkp. 12, 1011
+3612015082

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 00:00
Контакты
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