Belgian Brasserie Henri в Будапеште
О месте
Уютный бельгийский паб-ресторан в Будапеште с акцентом на аутентичное пиво и французскую кухню.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Коктейльная карта
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Budapest, Bem rkp. 12, 1011
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 00:00