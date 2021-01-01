Досуг и развлечения в Будапеште
Самый большой термальный комплекс Европы в парке Варошлигет в Будапеште, названный в честь графа Иштвана Сеченьи. Желтое купольное здание в стиле барокко-ренессанса с фресками, мозаиками и историческими интерьерами. Включает сауны, хаммам, парные, массаж, фитнес-зал и ресторан.
Знаковая достопримечательность Будапешта, расположенная на Будайском холме. Он представляет собой живописный архитектурный комплекс с панорамным видом на Дунай и Пешт.
Эклектичный замок в парке Варошлигет в Будапеште, построенный как символ тысячелетия венгерской государственности. Он сочетает стили разных эпох венгерской архитектуры и окружен водным рвом.
Крупнейший в Европе интерактивный музей с коллекцией из 140+ винтажных игровых автоматов с 1947 года. Здесь можно не только смотреть, но и играть всю ночь.
Ресторан в центре Будапешта, открытый в 2021 году известным шефом Jenő Rácz, сочетающий венгерские корни с влияниями из Европы и Азии в формате chef's table.
Премиальный бар в центре Будапешта с обширной коллекцией виски, коктейлями и закусками.
Легендарный развлекательный комплекс в сердце будапештского еврейского квартала, объединяющий несколько легендарных руин-баров в одном месте.
Живописный зеленый остров-парк на Дунае в центре Будапешта, между Будой и Пештом. Это идеальное место для спокойных прогулок, пикников и отдыха от городской суеты с панорамными видами на обе части города.
Ресторан в Будапеште с одной звездой Michelin за высококачественную кухню. Он сочетает португальские и венгерские блюда.
Старейшая частная художественная галерея Будапешта, основанная в 1953 году в Замковом районе. Она сочетает выставки современного искусства с мемориальной комнатой скульптора Америго Тота и уютным садом с скульптурами.
Ведущий художественный музей Будапешта, хранящий крупнейшую коллекцию венгерского искусства. Она расположена в Королевском дворце на Будайской крепости.
Первый и самый культовый руин-бар Будапешта с эклектичным декором из антиквариата, граффити и странных инсталляций вроде Trabant-автомобиля как столика.