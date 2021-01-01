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Досуг и развлечения в Будапеште

СОРТИРОВКА: ПО РЕЛЕВАНТНОСТИ
Széchenyi Baths
Széchenyi Baths

Самый большой термальный комплекс Европы в парке Варошлигет в Будапеште, названный в честь графа Иштвана Сеченьи. Желтое купольное здание в стиле барокко-ренессанса с фресками, мозаиками и историческими интерьерами. Включает сауны, хаммам, парные, массаж, фитнес-зал и ресторан.

Fisherman's Bastion
Fisherman's Bastion

Знаковая достопримечательность Будапешта, расположенная на Будайском холме. Он представляет собой живописный архитектурный комплекс с панорамным видом на Дунай и Пешт.

Vajdahunyad Castle
Vajdahunyad Castle

Эклектичный замок в парке Варошлигет в Будапеште, построенный как символ тысячелетия венгерской государственности. Он сочетает стили разных эпох венгерской архитектуры и окружен водным рвом.

Pinball Museum
Pinball Museum

Крупнейший в Европе интерактивный музей с коллекцией из 140+ винтажных игровых автоматов с 1947 года. Здесь можно не только смотреть, но и играть всю ночь.

Rumour by Rácz Jenő
Rumour by Rácz Jenő

Ресторан в центре Будапешта, открытый в 2021 году известным шефом Jenő Rácz, сочетающий венгерские корни с влияниями из Европы и Азии в формате chef's table.

Good Spirit Bar
Good Spirit Bar

Премиальный бар в центре Будапешта с обширной коллекцией виски, коктейлями и закусками.

Instant-Fogas Complex
Instant-Fogas Complex

Легендарный развлекательный комплекс в сердце будапештского еврейского квартала, объединяющий несколько легендарных руин-баров в одном месте.

Margaret Island
Margaret Island

Живописный зеленый остров-парк на Дунае в центре Будапешта, между Будой и Пештом. Это идеальное место для спокойных прогулок, пикников и отдыха от городской суеты с панорамными видами на обе части города.

Essência
Essência

Ресторан в Будапеште с одной звездой Michelin за высококачественную кухню. Он сочетает португальские и венгерские блюда.

Koller Gallery
Koller Gallery

Старейшая частная художественная галерея Будапешта, основанная в 1953 году в Замковом районе. Она сочетает выставки современного искусства с мемориальной комнатой скульптора Америго Тота и уютным садом с скульптурами.

Hungarian National Gallery
Hungarian National Gallery

Ведущий художественный музей Будапешта, хранящий крупнейшую коллекцию венгерского искусства. Она расположена в Королевском дворце на Будайской крепости.

Szimpla Kert
Szimpla Kert

Первый и самый культовый руин-бар Будапешта с эклектичным декором из антиквариата, граффити и странных инсталляций вроде Trabant-автомобиля как столика.

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