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Good Spirit Bar в Будапеште

Good Spirit Bar

О месте

Премиальный бар в центре Будапешта с обширной коллекцией виски, коктейлями и закусками.

Особенности

Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными

Контакты

Budapest, Veres Pálné u. 7, 1053
+36202868040

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 00:00
Среда17:00 - 00:00
Четверг17:00 - 00:00
Пятница17:00 - 01:00
Суббота17:00 - 01:00
Контакты
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