Good Spirit Bar в Будапеште
О месте
Премиальный бар в центре Будапешта с обширной коллекцией виски, коктейлями и закусками.
Особенности
Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
Budapest, Veres Pálné u. 7, 1053
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 00:00
Среда17:00 - 00:00
Четверг17:00 - 00:00
Пятница17:00 - 01:00
Суббота17:00 - 01:00