Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Costes Downtown в Будапеште

Costes Downtown

О месте

Ресторан в центре Будапешта, известный современной европейской кухней с венгерскими акцентами.

Особенности

Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Budapest, Vigyázó Ferenc u. 5, 1051
+36704634654

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Воскресенье12:00 - 23:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM