Costes Downtown в Будапеште
О месте
Ресторан в центре Будапешта, известный современной европейской кухней с венгерскими акцентами.
Особенности
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Budapest, Vigyázó Ferenc u. 5, 1051
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Воскресенье12:00 - 23:00