Cut & Barrel в Будапеште
О месте
Ресторан в Будапеште с акцентом на баскскую и латиноамериканскую кухню, стейки и домашнюю колбасную нарезку.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
Budapest, Pacsirtamező u. 41, 1036
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник12:00 - 21:30
Среда12:00 - 21:30
Четверг12:00 - 21:30
Пятница12:00 - 21:30
Суббота12:00 - 17:00