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Cut & Barrel в Будапеште

Cut & Barrel

О месте

Ресторан в Будапеште с акцентом на баскскую и латиноамериканскую кухню, стейки и домашнюю колбасную нарезку.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными

Контакты

Budapest, Pacsirtamező u. 41, 1036
+36707964711

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник12:00 - 21:30
Среда12:00 - 21:30
Четверг12:00 - 21:30
Пятница12:00 - 21:30
Суббота12:00 - 17:00
Контакты
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