Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Arany Kaviár в Будапеште

Arany Kaviár

О месте

Элегантный ресторан в Будапеште, специализирующийся на икре и изысканной кухне с французскими и русскими влияниями.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Бронирование столов
Тихая обстановка
Можно с животными
Парковка

Контакты

Budapest, Ostrom u. 19, 1015
+36306856000

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM