Arany Kaviár в Будапеште
О месте
Элегантный ресторан в Будапеште, специализирующийся на икре и изысканной кухне с французскими и русскими влияниями.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Бронирование столов
Тихая обстановка
Можно с животными
Парковка
Контакты
Budapest, Ostrom u. 19, 1015
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00