Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Stand в Будапеште

Stand

О месте

Гастрономический ресторан высокой кухни с двумя звёздами Michelin и дегустационными сетами из 6–8 подач.

Особенности

Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Парковка

Контакты

Budapest, Székely Mihály u. 2, 1061
+36307859139

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 00:00
Среда18:00 - 00:00
Четверг18:00 - 00:00
Пятница18:00 - 00:00
Суббота18:00 - 00:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM