Stand в Будапеште
О месте
Гастрономический ресторан высокой кухни с двумя звёздами Michelin и дегустационными сетами из 6–8 подач.
Особенности
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Парковка
Контакты
Budapest, Székely Mihály u. 2, 1061
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 00:00
Среда18:00 - 00:00
Четверг18:00 - 00:00
Пятница18:00 - 00:00
Суббота18:00 - 00:00