Аренда элитных авто в Будапешт
Премиальный автомобиль позволяет комфортно знакомиться с Будапештом, перемещаться между деловыми районами и организовывать поездки за пределы столицы. Это удобный выбор для тех, кто хочет сохранить высокий уровень комфорта независимо от насыщенности маршрута.
Что мы предлагаем
В Будапеште премиальный автомобиль может быть нужен для совершенно разных задач: от коротких перемещений между деловыми встречами до поездки за пределы города на целый день. Поэтому формат аренды можно выстроить вокруг вашего маршрута, а не только категории автомобиля.
- Mercedes-Benz S-Class и аналогичные модели подойдут для дней с плотной деловой программой, когда важны тишина, пунктуальность и возможность работать в дороге.
- Для самостоятельных поездок доступны автомобили с более динамичным характером, включая спортивные купе и grand touring модели.
- Если маршрут выходит за пределы Будапешта, можно организовать автомобиль с водителем и заранее согласовать остановки и обратный трансфер.
Свяжитесь с нами любым удобным способом
Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.
Доставка
Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.
Оплата
Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.
Преимущества работы с нами
Услуги с водителем
Когда график расписан по часам, автомобиль с водителем становится частью общей организации дня. Не нужно самостоятельно контролировать маршрут, искать парковку или возвращаться за автомобилем после каждой встречи.
- Поддержка делового расписания с несколькими последовательными пунктами назначения.
- Комфортная подача автомобиля для вечерних мероприятий, частных ужинов и специальных случаев.
- Поездки на целый день позволяют сохранить единый транспортный формат даже при изменении планов.
Дополнительные услуги
Дополнительные возможности ориентированы на клиентов, которым нужен автомобиль для конкретного события, проекта или особого формата поездки. Каждый вариант можно организовать отдельно в соответствии с задачей.
- Автомобили премиум-класса для свадеб, гала-вечеров и частных торжеств.
- Премиальный транспорт для кино-, рекламных и editorial-съёмок.
- VIP-сопровождение с дополнительными мерами безопасности для отдельных мероприятий и поездок.
Гарантия вашего комфорта и безопасности
Передача автомобиля клиенту проходит только после необходимой проверки его состояния. Регулярное обслуживание помогает поддерживать надежность автопарка, а внимательная подготовка салона сохраняет соответствующий уровень комфорта на протяжении аренды.
Аренда для особых случаев
Историческая архитектура и вечерняя атмосфера Будапешта создают подходящий фон для поездок, которым хочется придать особый характер.
- Оперные вечера, концерты и культурные мероприятия.
- Торжественные ужины и частные празднования.
- Представительский автомобиль для официальных приемов.
- Поездки к загородным площадкам и винодельням по особому случаю.