Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Shogun Japanese Restaurant в Каире

Shogun Japanese Restaurant

О месте

Ресторан аутентичной японской кухни, интерьер которого выполнен в самурайском стиле.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

st. - Citystars, Omar Ibn El-Khattab, Cairo Governorate 11737
+20224800009

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 00:00
Вторник16:00 - 00:00
Среда16:00 - 00:00
Четверг16:00 - 00:00
Пятница16:00 - 00:00
Суббота16:00 - 00:00
Воскресенье16:00 - 00:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM