Досуг и развлечения в Каире
Старейший и крупнейший восточный базар Каира, основанный в 1382 году. Лабиринт средневековых улочек, караван-сараев и ремесленных лавок в сердце Исламского Каира.
Это сеть заведений, вошедшая в рейтинг 50-ти лучших ресторанов мира, которая специализируется на средиземноморской кухне с азиатскими нотками.
Одна из старейших и самых известных коптских православных церквей Египта, расположенная в историческом районе Старый Каир.
Одна из главных площадок современного искусства в Каире, работающая с 1999 года в культурном районе Замалек и играющая важную роль в художественной жизни города.
Центр сохранения традиционных ремёсел, созданный для поддержки исчезающих искусств и обучения новых мастеров. Комплекс включает мастерские, галереи и здания в традиционном восточном стиле.
Один из главных христианских центров Египта в Старом Каире, представляющий собой греческий православный монастырский комплекс и резиденцию Александрийского патриарха.
Крупнейший парк Каира и главный зеленый оазис города площадью около 30 гектаров, предлагающий спокойную атмосферу и живописное пространство вдали от городской суеты.
Бар представляет собой стильный и элегантный бар, предлагающий обширный выбор коктейлей и вин в сочетании с изысканными закусками.
Стильный лаунж-бар с панорамным видом на Нил, расположенный в отеле Sofitel Cairo Nile El Gezirah. Известен атмосферой и оригинальным меню, сочетающим премиальные бургеры и свежие суши.
Это современный итальянский ресторан высокой кухни, с которого открывается безупречный вид на Нил. В нем расположена шикарная барная зона, работающая круглосуточно.
Крупнейшая коллекция французского импрессионизма и постимпрессионизма в Африке, включающая работы Ренуара, Моне, Ван Гога, Гогена и других известных художников.
Это престижное заведение аутентичной египетской кухни, расположенное на берегу Нила в отеле Four Seasons Hotel Cairo at Nile Plaza. Гости отмечают потрясающий вид на реку, роскошный «шведский стол» и традиционные блюда вроде фатты и меззе.