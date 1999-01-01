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Досуг и развлечения в Каире

СОРТИРОВКА: ПО РЕЛЕВАНТНОСТИ
Khan El Khalili Market
Khan El Khalili Market

Старейший и крупнейший восточный базар Каира, основанный в 1382 году. Лабиринт средневековых улочек, караван-сараев и ремесленных лавок в сердце Исламского Каира.

Sachi Heliopolis
Sachi Heliopolis

Это сеть заведений, вошедшая в рейтинг 50-ти лучших ресторанов мира, которая специализируется на средиземноморской кухне с азиатскими нотками.

Church of the Holy Virgin Mary
Church of the Holy Virgin Mary

Одна из старейших и самых известных коптских православных церквей Египта, расположенная в историческом районе Старый Каир.

Zamalek Art Gallery
Zamalek Art Gallery

Одна из главных площадок современного искусства в Каире, работающая с 1999 года в культурном районе Замалек и играющая важную роль в художественной жизни города.

Foustat Traditional Crafts Center
Foustat Traditional Crafts Center

Центр сохранения традиционных ремёсел, созданный для поддержки исчезающих искусств и обучения новых мастеров. Комплекс включает мастерские, галереи и здания в традиционном восточном стиле.

Holy Monastery of St. George
Holy Monastery of St. George

Один из главных христианских центров Египта в Старом Каире, представляющий собой греческий православный монастырский комплекс и резиденцию Александрийского патриарха.

Al-Azhar Par
Al-Azhar Par

Крупнейший парк Каира и главный зеленый оазис города площадью около 30 гектаров, предлагающий спокойную атмосферу и живописное пространство вдали от городской суеты.

The St. Regis Bar & The Water Garden
The St. Regis Bar & The Water Garden

Бар представляет собой стильный и элегантный бар, предлагающий обширный выбор коктейлей и вин в сочетании с изысканными закусками.

Atelier Lounge
Atelier Lounge

Стильный лаунж-бар с панорамным видом на Нил, расположенный в отеле Sofitel Cairo Nile El Gezirah. Известен атмосферой и оригинальным меню, сочетающим премиальные бургеры и свежие суши.

La Zisa
La Zisa

Это современный итальянский ресторан высокой кухни, с которого открывается безупречный вид на Нил. В нем расположена шикарная барная зона, работающая круглосуточно.

Khalil Museum
Khalil Museum

Крупнейшая коллекция французского импрессионизма и постимпрессионизма в Африке, включающая работы Ренуара, Моне, Ван Гога, Гогена и других известных художников.

Zitouni
Zitouni

Это престижное заведение аутентичной египетской кухни, расположенное на берегу Нила в отеле Four Seasons Hotel Cairo at Nile Plaza. Гости отмечают потрясающий вид на реку, роскошный «шведский стол» и традиционные блюда вроде фатты и меззе.

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