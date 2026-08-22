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La Zisa в Каире

La Zisa

О месте

Это современный итальянский ресторан высокой кухни, с которого открывается безупречный вид на Нил. В нем расположена шикарная барная зона, работающая круглосуточно.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

1189 Nile Corniche, Boulaq Num.5, Bulaq, Cairo Governorate 4311102
+201006776691
www.marriott.com/hotels/hotel-information/restaurant/caixr-the-st-regis-cairo

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 06:00 - 00:00
Вторник 06:00 - 00:00
Среда 06:00 - 00:00
Четверг 06:00 - 00:00
Пятница 06:00 - 00:00
Суббота 06:00 - 00:00
Воскресенье 06:00 - 00:00
Контакты
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