La Zisa в Каире
О месте
Это современный итальянский ресторан высокой кухни, с которого открывается безупречный вид на Нил. В нем расположена шикарная барная зона, работающая круглосуточно.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
1189 Nile Corniche, Boulaq Num.5, Bulaq, Cairo Governorate 4311102
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 06:00 - 00:00
Вторник 06:00 - 00:00
Среда 06:00 - 00:00
Четверг 06:00 - 00:00
Пятница 06:00 - 00:00
Суббота 06:00 - 00:00
Воскресенье 06:00 - 00:00