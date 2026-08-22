The St. Regis Bar & The Water Garden в Каире
О месте
Бар представляет собой стильный и элегантный бар, предлагающий обширный выбор коктейлей и вин в сочетании с изысканными закусками.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
1189 Nile Corniche, Boulaq Num.5, Bulaq, Cairo Governorate 11221
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 10:00 - 01:00
Вторник 10:00 - 01:00
Среда 10:00 - 01:00
Четверг 10:00 - 01:00
Пятница 10:00 - 01:00
Суббота 10:00 - 01:00
Воскресенье 10:00 - 01:00