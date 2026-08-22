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The St. Regis Bar & The Water Garden в Каире

The St. Regis Bar & The Water Garden

О месте

Бар представляет собой стильный и элегантный бар, предлагающий обширный выбор коктейлей и вин в сочетании с изысканными закусками.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

1189 Nile Corniche, Boulaq Num.5, Bulaq, Cairo Governorate 11221
+20225979000
www.marriott.com/hotels/hotel-information/restaurant/caixr-the-st-regis-cairo

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 10:00 - 01:00
Вторник 10:00 - 01:00
Среда 10:00 - 01:00
Четверг 10:00 - 01:00
Пятница 10:00 - 01:00
Суббота 10:00 - 01:00
Воскресенье 10:00 - 01:00
Контакты
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