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Sachi Heliopolis в Каире

Sachi Heliopolis

О месте

Это сеть заведений, вошедшая в рейтинг 50-ти лучших ресторанов мира, которая специализируется на средиземноморской кухне с азиатскими нотками.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

3 Cleopatra, st, Heliopolis, Cairo Governorate 4460251
+201280902028
www.sachirestaurant.com/sachi-heliopolis

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 14:00 - 01:00
Вторник 14:00 - 01:00
Среда 14:00 - 01:00
Четверг 14:00 - 01:00
Пятница 14:00 - 01:00
Суббота 14:00 - 01:00
Воскресенье 14:00 - 01:00
Контакты
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