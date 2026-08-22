Sachi Heliopolis в Каире
О месте
Это сеть заведений, вошедшая в рейтинг 50-ти лучших ресторанов мира, которая специализируется на средиземноморской кухне с азиатскими нотками.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
3 Cleopatra, st, Heliopolis, Cairo Governorate 4460251
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 14:00 - 01:00
Вторник 14:00 - 01:00
Среда 14:00 - 01:00
Четверг 14:00 - 01:00
Пятница 14:00 - 01:00
Суббота 14:00 - 01:00
Воскресенье 14:00 - 01:00