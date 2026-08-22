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Atelier Lounge в Каире

Atelier Lounge

О месте

Стильный лаунж-бар с панорамным видом на Нил, расположенный в отеле Sofitel Cairo Nile El Gezirah. Известен атмосферой и оригинальным меню, сочетающим премиальные бургеры и свежие суши.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

3 El Thawra Council, Cairo Governorate 11518
+201050107007
sofitel.accor.com/en/hotels/5307/B006.bar.html

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 03:00
Вторник18:00 - 03:00
Среда18:00 - 03:00
Четверг18:00 - 03:00
Пятница18:00 - 03:00
Суббота18:00 - 03:00
Воскресенье18:00 - 03:00
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