Atelier Lounge в Каире
О месте
Стильный лаунж-бар с панорамным видом на Нил, расположенный в отеле Sofitel Cairo Nile El Gezirah. Известен атмосферой и оригинальным меню, сочетающим премиальные бургеры и свежие суши.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
3 El Thawra Council, Cairo Governorate 11518
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 03:00
Вторник18:00 - 03:00
Среда18:00 - 03:00
Четверг18:00 - 03:00
Пятница18:00 - 03:00
Суббота18:00 - 03:00
Воскресенье18:00 - 03:00