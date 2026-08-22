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Zitouni в Каире

Zitouni

О месте

Это престижное заведение аутентичной египетской кухни, расположенное на берегу Нила в отеле Four Seasons Hotel Cairo at Nile Plaza. Гости отмечают потрясающий вид на реку, роскошный «шведский стол» и традиционные блюда вроде фатты и меззе.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник06:00 - 23:00
Вторник06:00 - 23:00
Среда06:00 - 23:00
Четверг06:00 - 23:00
Пятница06:00 - 00:00
Суббота06:00 - 23:00
Воскресенье06:00 - 23:00
Контакты
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