Zitouni в Каире
О месте
Это престижное заведение аутентичной египетской кухни, расположенное на берегу Нила в отеле Four Seasons Hotel Cairo at Nile Plaza. Гости отмечают потрясающий вид на реку, роскошный «шведский стол» и традиционные блюда вроде фатты и меззе.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
1089 Nile Corniche, Qasr El Nil, Cairo Governorate 11519
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник06:00 - 23:00
Вторник06:00 - 23:00
Среда06:00 - 23:00
Четверг06:00 - 23:00
Пятница06:00 - 00:00
Суббота06:00 - 23:00
Воскресенье06:00 - 23:00