La Coyota Cancún - Cocina & Mixologí в Канкуне
О месте
Это гастрономический проект, который высоко котируется среди ценителей мексиканской кухни и крафтовых коктейлей. Это место находится на стыке высокой кулинарии и народных традиций.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
Av Carlos Nader 138, 77500 Cancún, Q.R.
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник19:00 - 01:00
Среда19:00 - 01:00
Четверг19:00 - 01:30
Пятница19:00 - 02:30
Суббота19:00 - 02:30
Воскресенье19:00 - 01:00