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La Coyota Cancún - Cocina & Mixologí в Канкуне

La Coyota Cancún - Cocina & Mixologí

О месте

Это гастрономический проект, который высоко котируется среди ценителей мексиканской кухни и крафтовых коктейлей. Это место находится на стыке высокой кулинарии и народных традиций.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными

Контакты

Av Carlos Nader 138, 77500 Cancún, Q.R.
+529981557972

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник19:00 - 01:00
Среда19:00 - 01:00
Четверг19:00 - 01:30
Пятница19:00 - 02:30
Суббота19:00 - 02:30
Воскресенье19:00 - 01:00
Контакты
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