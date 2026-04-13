Досуг и развлечения в Канкун
Место для тусовки и роскоши. Это латиноамериканский фьюжн (перуанская, мексиканская, колумбийская кухни). Известен своей эффектной подачей блюд (например, паэлья с золотом) и вечеринками с диджеями. Очень живое и модное место.
Главный археологический музей города с богатой коллекцией артефактов майя. На его территории расположены настоящие руины Сан-Мигелито.
Стильный ресторан азиатско-перуанской кухни в отеле «Secrets The Vine»Расположен с панорамным видом на Карибское море. Помимо невероятных суши и роллов, славится своими зрелищными коктейлями и видом на закат.
Это стильный ресторан-бар с видом на марину, расположенный в районе Пуэрто-Канкун (Puerto Cancún). Это место для тех, кто хочет отдохнуть от шумных пляжных тусовок, но при этом остаться в красивой и модной обстановке.
Это самый фотографируемый пляж. Здесь нет отелей , есть бесплатная парковка и знаменитая синяя буква «CANCUN» на холме для идеального селфи.
Легендарный ресторан морепродуктов, открытый более 30 лет назад. Знаменит своим живым омаром (которого вы выбираете прямо из аквариума) и романтичной атмосферой — мостки над лагуной Ничупте создают ощущение, что вы обедаете прямо на воде
Находится прямо в отельной зоне Канкуна. Это большой развлекательный комплекс: аквапарк с горками, зона с дельфинарием, ленивая река и крытый ледовый каток
Заведение на фоне Карибского моря. Ресторан от знаменитого мексиканского шефа Лилиан Осорно. Здесь подают изысканные морепродукты в итальянском ключе: тартары, ризотто и паста ручной работы.
Стильный ресторан на крыше отеля «Krystal Urban» в центре города. Отличный вид на город и лагуну. Специализируются на морепродуктах на гриле и оригинальных коктейлях. Место популярно среди обеспеченных местных жителей.
Полузатопленная пещера. Вы плывете по подземной реке среди сталактитов и сталагмитов — это похоже на путешествие в центр Земли.
Находится в начале отельной зоны. Здесь причал, откуда отходят лодки на экскурсии. Очень развитая инфраструктура: много ресторанов, шезлонгов, есть зонты.
Стильный итальянский дизайн, огромные люстры, живая музыка и место для тех, кто хочет чувствовать себя звездой.