Coco Bongo в Канкуне
О месте
Это не просто ночной клуб, а грандиозное театрализованное шоу, которое не закрывается ни на минуту. Здесь вы не найдете просто диджея и танцпола в классическом понимании-здесь царит атмосфера бесконечного цирка, концерта и маскарада одновременно.
Особенности
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
DJ сеты
Коктейльная карта
Вино и пиво
Посадочные места
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Blvd. Kukulcan 9.5, Punta Cancun, Zona Hotelera, 77500 Cancún, Q.R.
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник20:30 - 03:00
Вторник20:30 - 03:00
Среда20:30 - 03:00
Четверг20:30 - 03:00
Пятница20:30 - 03:00
Суббота20:30 - 03:00
Воскресенье20:30 - 03:00