Coco Bongo в Канкуне

О месте

Это не просто ночной клуб, а грандиозное театрализованное шоу, которое не закрывается ни на минуту. Здесь вы не найдете просто диджея и танцпола в классическом понимании-здесь царит атмосфера бесконечного цирка, концерта и маскарада одновременно.