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Coco Bongo в Канкуне

Coco Bongo

О месте

Это не просто ночной клуб, а грандиозное театрализованное шоу, которое не закрывается ни на минуту. Здесь вы не найдете просто диджея и танцпола в классическом понимании-здесь царит атмосфера бесконечного цирка, концерта и маскарада одновременно.

Особенности

Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
DJ сеты
Коктейльная карта
Вино и пиво
Посадочные места
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Blvd. Kukulcan 9.5, Punta Cancun, Zona Hotelera, 77500 Cancún, Q.R.
+529981269260

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник20:30 - 03:00
Вторник20:30 - 03:00
Среда20:30 - 03:00
Четверг20:30 - 03:00
Пятница20:30 - 03:00
Суббота20:30 - 03:00
Воскресенье20:30 - 03:00
Контакты
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