MÜN Nightclub в Канкуне
О месте
Это один из самых эксклюзивных и высокотехнологичных ночных клубов Канкуна, расположенный в самом сердце отельной зоны. Делает ставку на ультрасовременный подход, кибер-эстетику и качественный электронный звук.
Особенности
Живая музыка
DJ сеты
Полный бар
Посадочные места
Wi-Fi
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Парковка
Контакты
Blvd. Kukulcan Km 14.7, Zona Hotelera, 77500 Cancún, Q.R.
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Четверг23:00 - 03:00
Пятница22:00 - 03:00
Суббота22:00 - 05:00