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MÜN Nightclub в Канкуне

MÜN Nightclub

О месте

Это один из самых эксклюзивных и высокотехнологичных ночных клубов Канкуна, расположенный в самом сердце отельной зоны. Делает ставку на ультрасовременный подход, кибер-эстетику и качественный электронный звук.

Особенности

Живая музыка
DJ сеты
Полный бар
Посадочные места
Wi-Fi
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Парковка

Контакты

Blvd. Kukulcan Km 14.7, Zona Hotelera, 77500 Cancún, Q.R.
+529982194903

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Четверг23:00 - 03:00
Пятница22:00 - 03:00
Суббота22:00 - 05:00
Контакты
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