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Harry's Steakhouse & Raw Bar в Канкуне

Harry's Steakhouse & Raw Bar

О месте

Классический премиальный стейк-хаус в районе Punta Cancún. Если вам хочется безупречного мяса (аргентинские и американские стейки), дорогого вина и деловой атмосферы без излишней экзотики - это лучший выбор.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Живая музыка
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Бронирование столов
Тихая обстановка
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Km. 14.2, Kukulkan 1, Zona Hotelera, 77500 Cancún, Q.R.
+529988406554

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 02:00
Вторник13:00 - 02:00
Среда13:00 - 02:00
Четверг13:00 - 02:00
Пятница13:00 - 02:00
Суббота13:00 - 02:00
Воскресенье13:00 - 02:00
Контакты
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