Porfirio's в Канкуне

О месте

Сеть модных ресторанов современной мексиканской кухни. Канкунский филиал (в отеле “Flamingo”)славится своей текильной картой и нестандартными блюдами, такими как “Pork belly” в соусе из черного перца или гуакамоле, приготовленное прямо у вашего стола.