Porfirio's в Канкуне
О месте
Сеть модных ресторанов современной мексиканской кухни. Канкунский филиал (в отеле “Flamingo”)славится своей текильной картой и нестандартными блюдами, такими как “Pork belly” в соусе из черного перца или гуакамоле, приготовленное прямо у вашего стола.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Km 14.2, Blvd. Kukulcan No.1, Zona Hotelera, 77500 Cancún, Q.R.
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 01:00
Вторник13:00 - 01:00
Среда13:00 - 01:00
Четверг13:00 - 01:00
Пятница13:00 - 01:00
Суббота13:00 - 01:00
Воскресенье13:00 - 01:00