Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Porfirio's в Канкуне

Porfirio's

О месте

Сеть модных ресторанов современной мексиканской кухни. Канкунский филиал (в отеле “Flamingo”)славится своей текильной картой и нестандартными блюдами, такими как “Pork belly” в соусе из черного перца или гуакамоле, приготовленное прямо у вашего стола.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Km 14.2, Blvd. Kukulcan No.1, Zona Hotelera, 77500 Cancún, Q.R.
+529984270509

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 01:00
Вторник13:00 - 01:00
Среда13:00 - 01:00
Четверг13:00 - 01:00
Пятница13:00 - 01:00
Суббота13:00 - 01:00
Воскресенье13:00 - 01:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM