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Sparrow в Чикаго

Sparrow

О месте

Это олдскульный престиж района Gold Coast.Расположен в здании 1927 года. Бар стилизован под лобби дорогого отеля эпохи ар-деко. Здесь лучший выбор редкого рома в городе.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Парковка

Контакты

12 W Elm St, Chicago, IL 60610
+13127250732

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 02:00
Вторник16:00 - 02:00
Среда16:00 - 02:00
Четверг16:00 - 02:00
Пятница16:00 - 02:00
Суббота16:00 - 03:00
Воскресенье16:00 - 01:00
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