Chicago Theatre

Театр был открыт в 1921 году как флагманский кинотеатр сети Balaban and Katz. В то время это был настоящий дворец — роскошный, но при этом доступный, чтобы простые жители Чикаго могли на пару часов забыть о повседневности и окунуться в мир грёз. Архитекторы братья Рапп выбрали стиль, который позже назвали «французским ренессансом», смешав его с элементами барокко.