Досуг и развлечения в Чикаго
Это воплощение скандинавского минимализма и американского уюта. Супруги Посс создали место, где можно насладиться изысканной кухней в расслабленной атмосфере. Здесь используют техники маринования, травления, копчения, характерные для северной Европы, но с местными продуктами.
Это уникальный случай в мире Michelin: филиппинская пекарня и кафе, получившее звезду. Днём это демократичное заведение с очередями за круассанами с убодом и сэндвичами с мясом, а вечером превращается в эксклюзивный ресторан с дегустационным сетом. Шефы, муж и жена, соединяют традиционные филиппинские рецепты с современными техниками и местными продуктами.
Когда-то это был самый большой закрытый аквариум в мире. Он уникален тем, что расположен в неоклассическом мраморном здании, что создает контраст между строгой архитектурой и дикой природой. Главная зона — «Риф Абботтов», где в огромном цилиндрическом танке плавают акулы, скаты и морские черепахи. В зоне «Полярная игра» живут очаровательные белухи и пингвины.
Это гигантский павильон, где науку можно трогать руками. Главная гордость — настоящая немецкая подводная лодка U-505, захваченная во время Второй мировой. Она находится в огромном подземном зале. Также здесь есть 12-метровый искусственный торнадо, который можно потрогать, и Boeing 727, подвешенный к потолку, в который можно зайти.
Театр был открыт в 1921 году как флагманский кинотеатр сети Balaban and Katz. В то время это был настоящий дворец — роскошный, но при этом доступный, чтобы простые жители Чикаго могли на пару часов забыть о повседневности и окунуться в мир грёз. Архитекторы братья Рапп выбрали стиль, который позже назвали «французским ренессансом», смешав его с элементами барокко.
Это воплощение элегантности и путешествия через вкусы. Ноа Сандовал, известный своей любовью к деталям, создаёт блюда, которые переносят гостя в разные уголки мира: от японских рынков до французских бистро. Его кухня - это идеальный баланс текстур, температур и вкусов.
Одна из самых влиятельных галерей США, работающая с 1963 года. Здесь выставляют работы «голубых фишек» арт-рынка: Дэвида Хокни, Пабло Пикассо, Жана Дюбюффе и Жауме Пленсы.
Музей фокусируется на искусстве, созданном после 1945 года. Здесь нет пыльных архивов — экспозиции постоянно меняются, представляя видеоарт, инсталляции, концептуальную скульптуру и современную фотографию. Тут есть знаменитая лестница музея, которая сверху выглядит как глаз. Она считается одной из самых красивых архитектурных деталей в Чикаго.
Один из старейших и крупнейших художественных музеев США, который регулярно занимает первые строчки в мировых рейтингах.Здесь собрана вторая по величине в мире коллекция импрессионизма после Франции. Вы увидите «Стога сена» Моне, «Воскресный день на острове Гранд-Жатт» Сёра и «Спальню в Арле» Ван Гога.
Клуб занимает здание бывшего склада электротоваров и сохраняет индустриальную эстетику, но приправляет её роскошью.Дизайн сочетает открытый кирпич, дерево и кожу с мощными лазерными установками и конфетти-пушками. Это «инсайдерское» место, где отдыхает модная элита города.
Это не просто бар, а «лаборатория» от создателей легендарного ресторана Alinea.Здесь подают самые инновационные коктейли в мире. Напитки приносят в ледяных сферах, которые нужно разбивать, или в сосудах, меняющих цвет и вкус.Попасть сюда без бронирования почти невозможно. Для максимального статуса стоит забронировать The Office — секретный кабинет этажом ниже с редчайшими винтажными спиртными напитками.
Культовое место для поклонников качественной электронной музыки. Находится под знаменитым театром Vic Theatre. Очень демократичная обстановка, никакого пафоса, отличный звук.