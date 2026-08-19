Elske в Чикаго
О месте
Это воплощение скандинавского минимализма и американского уюта. Супруги Посс создали место, где можно насладиться изысканной кухней в расслабленной атмосфере. Здесь используют техники маринования, травления, копчения, характерные для северной Европы, но с местными продуктами.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
1350 W Randolph St, Chicago, IL 60607
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 17:30 - 21:00
Четверг 17:30 - 21:00
Пятница 17:30 - 22:00
Суббота 17:00 - 22:00
Воскресенье 17:00 - 21:00