Elske в Чикаго

О месте

Это воплощение скандинавского минимализма и американского уюта. Супруги Посс создали место, где можно насладиться изысканной кухней в расслабленной атмосфере. Здесь используют техники маринования, травления, копчения, характерные для северной Европы, но с местными продуктами.