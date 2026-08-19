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Elske в Чикаго

Elske

О месте

Это воплощение скандинавского минимализма и американского уюта. Супруги Посс создали место, где можно насладиться изысканной кухней в расслабленной атмосфере. Здесь используют техники маринования, травления, копчения, характерные для северной Европы, но с местными продуктами.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

1350 W Randolph St, Chicago, IL 60607
+13127331314
elskerestaurant.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 17:30 - 21:00
Четверг 17:30 - 21:00
Пятница 17:30 - 22:00
Суббота 17:00 - 22:00
Воскресенье 17:00 - 21:00
Контакты
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INFO@VERSENTLY.COM