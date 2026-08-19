Kasama в Чикаго

О месте

Это уникальный случай в мире Michelin: филиппинская пекарня и кафе, получившее звезду. Днём это демократичное заведение с очередями за круассанами с убодом и сэндвичами с мясом, а вечером превращается в эксклюзивный ресторан с дегустационным сетом. Шефы, муж и жена, соединяют традиционные филиппинские рецепты с современными техниками и местными продуктами.