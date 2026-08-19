Kasama в Чикаго
О месте
Это уникальный случай в мире Michelin: филиппинская пекарня и кафе, получившее звезду. Днём это демократичное заведение с очередями за круассанами с убодом и сэндвичами с мясом, а вечером превращается в эксклюзивный ресторан с дегустационным сетом. Шефы, муж и жена, соединяют традиционные филиппинские рецепты с современными техниками и местными продуктами.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
1001 N Winchester Ave, Chicago, IL 60622
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда09:00 - 15:00
Четверг09:00 - 15:00
Пятница09:00 - 15:00
Суббота09:00 - 15:00
Воскресенье09:00 - 15:00