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Smartbar в Чикаго

Smartbar

О месте

Культовое место для поклонников качественной электронной музыки. Находится под знаменитым театром Vic Theatre. Очень демократичная обстановка, никакого пафоса, отличный звук.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Парковка
DJ сеты

Контакты

Smartbar, 3730 N Clark St, Chicago, IL 60613
+17735494140
smartbarchicago.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Пятница 22:00 - 4:00
Суббота 22:00 - 05:00
Воскресенье 22:00 - 4:00
Контакты
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