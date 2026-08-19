Smartbar в Чикаго
О месте
Культовое место для поклонников качественной электронной музыки. Находится под знаменитым театром Vic Theatre. Очень демократичная обстановка, никакого пафоса, отличный звук.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Парковка
DJ сеты
Контакты
Smartbar, 3730 N Clark St, Chicago, IL 60613
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Пятница 22:00 - 4:00
Суббота 22:00 - 05:00
Воскресенье 22:00 - 4:00